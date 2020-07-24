Sea Breeze-2020: В Чёрном море провели активную фазу учений

Корабельно-катерные тактические группы Военно-морских сил ВСУ и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины совместно с ВМС США, государств-партнёров и постоянно действующими военно-морскими групп НАТО начали отработку комплекса совместных практических действий в Чёрном море.

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.



«Украинские корабельные соединения встретились в точке рандеву Чёрного моря с другими кораблями стран-участниц учений и уже в составе многонациональных тактических групп приступили к отработке комплекса совместных практических действий. Главные задачи, которые ставит руководство учений перед участниками, это отработка по стандартам НАТО морских операций, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из первых эпизодов учений стало патрулирование определённых морских участков в режиме активного радиообмена информацией, отработка тактического маневрирования с уклонением от атак противника и отражение скоростных малоразмерных целей в море с применением оружия. С этими задачами успешно справилась одна из катерных многонациональных тактических групп, в состав которой вошли катера ВМС ВСУ и Морской охраны Госпогранслужбы и патрульный катер ВМС Грузии.

В пресс-службе подчеркнули, что специально для участия в нынешнем Sea Breeze в Чёрное море вошло корабельное соединение НАТО — Вторая постоянная военно-морская группа (SNMG2), состоящая из испанского фрегата «Альваро де Базан» (флагман соединения), турецкого фрегата «Йылдырым», румынского фрегата «Регина Мария» и болгарского корвета «Шквал».

Также предусматривается, что в манёврах примут участие экипажи румынского корвета «Контр-адмирал Себастьян» и американского ракетного эсминца типа «Арли Бёрк» USS Porter. В силы и средства воздушного компонента учений входят самолёты тактической авиации Воздушных Сил ВСУ и вертолёты морской авиации национальных ВМС, которые будут взаимодействовать с патрульным противолодочным самолетом P-8 Poseidon ВМС США.

В Минобороны сообщили, что управление украинско-американскими учениями осуществляется путем дистанционной интеграции штабов с применением стандартов НАТО, что позволяет достичь полной совместимости при подготовке к проведению безопасности операции в море и отработка мероприятий по противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороне, поисково-спасательных операций, по оказанию помощи аварийному кораблю, терпящему бедствие и т.п.



Фото: Минобороны