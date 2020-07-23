Куцый: Истории с DELFI необходимо положить конец

Продлевать сроки ликвидации аварии танкера «Delfi» его владельцу нецелесообразно.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«20 июля истёк предельный срок, отведённый капитаном морского порта Одесса Кириллом Цюпко для подъёма и удаления аварийного танкера Делфи с побережья Одессы (добавим: а также Президента Украины Владимира Зеленского, — ред.). Судовладелец уже дважды категорически отказался передать права на подъём аварийного судна государственным структурам и ещё раз просит продления сроков ликвидации танкера. На этот раз до 10-го августа. Этой истории необходимо положить конец. Я считаю, что продолжать судовладельцу сроки ликвидации аварии — нельзя», — считает Куцый.



По оценке Администрация морских портов Украины, сегодня в подрядной организации, которую привлёк судовладелец, отсутствуют достаточные силы и средства для успешного подъёма «Делфи».

Как написал Максим Куцый, «Он (судовладелец, — ред.) имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешаться АМПУ».

Глава ООГА, изучая 8 месяцев после аварии Кодекс торгового мореплавания Украины, пришёл к выводу, что подрядную организацию надо определить на конкурсе, который продлится минимум 3 месяца.

«Мы уже не можем так долго ждать!, — опомнился глава ОГА. — Осенью начнётся сезон штормов и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий».

Поэтому, в очередной раз расписавшись в недостатке властных полномочий, председатель облгосадминистрации обратился к Кабинет Министров Украины с просьбой признать эту ситуацию чрезвычайной.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль услышал SOS от главы морского региона и поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять под личный контроль вопрос ликвидации застрявшего на одесском пляже танкера Delfi.

«Я хочу дать поручение министру инфраструктуры. Владислав Артурович, там по Одессе история с затонувшим судном… Она затянута. Там продолжаются какие–то то ли манипуляции или несостоятельность с решением этой проблемы со стороны судовладельца и местных органов власти. Я прошу вас взять под личный контроль», — заявил премьер.

А Криклий напомнил Шмыгалю о неудавшейся попытке поднять злополучное судно на киль, когда возникли проблема со специальными тросами. Хозяева Delfi, мол, готовы совсем отказаться от него после нового фиаско с ликвидацией.

«Соответственно, провели расчёты — не всё учли. До конца этой недели у них есть вторая попытка, после чего с судовладельцем говорили, что они будут отказываться от прав на судно… Это уже будет ответственность Администрации морских портов», — доложил глава Мининфраструктуры.

На сегодняшний день уборкой танкера продолжает заниматься представитель судовладельца.

Между тем, 22 июля в Одессе зафиксировали новую утечку нефтепродуктов из повреждённого корпуса танкера.

Об этом на сессии горсовета вчера заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Этой ночью произошла новая утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера. Сейчас проводятся мероприятия по подъёму судна. Ещё раз подчеркиваю: наша позиция неизменна — мы не позволим распиливать танкер», — отметил он.

Труханов поручил руководителям департамента муниципальной безопасности и департамента экологии обратиться к профильным службам Одесского морского порта — «установить дополнительные боновые заграждения вокруг аварийного танкера».



Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали. Удалось установить судовладельца танкера: им оказалась харьковская фирма «Фактор групп лимитед», оформленная на Джавадова Шамсаддина Али Оглы. На него записаны 7 организаций, работающих в весьма разных сферах, поэтому вполне вероятно, что реальным владельцем судна являются иные лица.

Фото: «Одесса News»/А.Александров

Видео: пресс-служба Одесского горсовета

Инфограмма: Укринформ