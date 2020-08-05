Куцый: Основная причина роста заболеваемости COVID-19 — несоблюдение ограничений

Основной причиной роста заболеваемости остаётся несоблюдение населением карантинных мероприятий.

Таково мнение председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцего, высказанное им на собственной странице в Facebook.

Слова главы облгосадминистрации находятся в явном противоречии с размещённой 4 августа фотографией во время встречи руководителя ОГА с медиками и жителями села Красноселка Лиманского района. А ведь даже в условиях «зелёной» зоны, в которой сейчас находится одесский регион, предусматривается масочный режим.

Между тем, в Одесской области на утро 5 августа общее количество больных коронавирусом составило 3 638 человек.

По сообщению ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 93 новых случая.

За сутки умерло 5 человек. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 54.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 371. За сутки их количество составило 17 человек.

Продолжают болеть в Одесской области 2 213 человек.

Как сообщала Одесса News, в течение последних суток в Украине зафиксированы 24 новых летальных случая (всего в Украине 1 788 смертей от COVID-19).

Фото: Facebook