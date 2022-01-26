Одесский нардеп Дмитрук приостановил деятельность в политсиле Разумкова

Народный депутат от Одессы Артём Дмитрук после вчерашнего конфликта в Одесском городском совете приостановил свою деятельность в межфракционном объединении «Разумная политика».

Также он извинился перед людьми, которые случайно пострадали от его действий, сообщает нардеп на своей странице в Facebook.

«Я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении «Разумная политика». Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях!.. Как депутат Верховной Рады буду и дальше бороться с беспределом в Одессе, применяя все возможности законодательной, правоохранительной и судебной системы. Также хочу извиниться перед случайными людьми, которые могли пострадать и которым доставили неудобства», — написал Дмитрук.

Он отметил, что как депутат должен был избегать физических методов решения конфликта, однако был вынужден «защищать права одесситов единственно доступным способом».

Как сообщала Одесса News, во вторник, 25 января, Дмитрук со своими помощниками прорвался на заседание земельной комиссии Одесского горсовета. В результате их стычки с муниципальной охраной пострадало 10 человек. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.296 (Хулиганство).

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