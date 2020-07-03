Одесский ТЮЗ ждёт своих зрителей в театральном дворике

Одесский театр юного зрителя будет работать весь июль. Все постановки будут ставить под открытым небом, в собственном театральном дворике. Здесь готовят любимые детские постановки, взрослые спектакли, театральные скетчи и фотосессии.

«Приглашаем на детские и взрослые спектакли! Играем в Театральном дворике! Вечером, когда уже не жарко)) по окончании — фотосессия с участниками спектакля и внимание, новинка! — «театральный скетч» — нарисуй любимый персонаж вместе с нашими театральными специалистами)))) бумага и карандаши, и главное — «модели» для быстрого рисунка-скетча — наши замечательные актёры, только что сыгравшие на сцене, в костюмах и гриме!», — приглашает ТЮЗ.

Театр опубликовал полное расписание на июль и ждёт гостей.

Приходите в масках! Дезинфекцию рук, измерение температуры, корректную рассадку во дворе театра – гарантируют.

Количество мест во дворе – ограничено.

Билеты можно приобрести online и в кассе театра.

Стоимость билетов — 80 грн. Рассадка — свободная!