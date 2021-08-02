Узникам Одесского СИЗО не прекращаются поставки наркотиков

Одесская областная прокуратура направила в Малиновский районный суд обвинительный акт в отношении 35-летнего «смотрящего» и двух жителей Одессы по факту установления и распространения преступного влияния в учреждении исполнения наказаний и незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, по данным следствия, 35-летний заключённый, поддерживая «воровские традиции», получил статус так называемого «смотрящего за дорогой», организовал и наладил схему незаконной поставки на территорию исправительной колонии наркотиков, алкоголя, средств связи и других запрещённых вещей и предметов, с целью дальнейшего распространения среди осуждённых и получения лидерских позиций.

Подключив сообщников, находящихся на свободе, злоумышленник координировал получение и распространение запрещённых веществ.

Во время проведения обысков по месту отбывания наказания «смотрящего», а также в помещениях сообщников изъято более 2 кг каннабиса, мобильные телефоны и другие запрещённые на территории исправительной колонии вещи.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года облпрокуратурой направлены в суд обвинительные акты на двух бывших инспекторов Одесского следственного изолятора за сбыт наркотиков заключённым.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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