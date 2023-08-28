Колумбия в официальных документах ввела третий пол

Граждане Колумбии теперь смогут закреплять свою небинарную гендерную идентичность в официальных документах. Для этого в удостоверениях личности будут указывать пол Х.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Колумбии.

«Следуя стратегии технологического обновления и совершенствования услуг и процедур для граждан, министерство иностранных дел включило в паспорт категорию X, признающую сексуальное и гендерное разнообразие», – говорится в сообщении.

Отныне граждане Колумбии смогут воспользоваться этим правом в паспортных столах министерства иностранных дел, добавили в ведомстве.

Как отмечает Prensa Latina, в марте 2022 года Конституционный суд Колумбии постановил признать идентичность небинарного сообщества и указал включать её в документы, удостоверяющие личность, которые до этого учитывали только мужские и женские варианты.

Для справки. Третий пол, или третий гендер – термин, который используют для описания людей, которые не идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина, а также людей, которые причисляют себя или причисляются обществом к другому гендеру, не укладывающемуся в двоичную систему понимания пола.

Ряд стран уже приняли законы, учитывающие небинарную гендерную идентичность. В частности, Аргентина, Австрия, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Дания, Германия, Исландия, Индия, Нидерланды, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Тайвань, Таиланд, Великобритания, США и Уругвай.

Как сообщала Одесса News, эстонский парламент 20 июня 2023 года принял решение о разрешении на заключение однополых браков и поправки к закону о зарегистрированном партнёрстве.

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