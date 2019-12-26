Последним из жертв пожара в колледже Одессы опознан директор Института морской биологии

Последним из жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса опознали директора Института морской биологии НАНУ Бориса Александрова.

Об этом сообщает Думская.

«Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в колледже Одессы, последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова», — говорится в сообщении.

Прощание с ним состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ им. Мечникова.

Также сообщается о том, что 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

25 декабря в Свято-Преображенском кафедральном соборе Одессы прощались с 16-летним студентом колледжа Кириллом Трофимчуком.



Как сообщала Одесса News, 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 21 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что согласно заключению правительственной комиссии, основной причиной пожара стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа. Уволен руководитель Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк.

Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест на 60 суток с ношением электронного браслета директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу.