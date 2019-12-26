Зеленский сделал кадровые перестановки в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Савранской и Захарьевской райгосадминистраций Одесской области Ярославу Жирун и Алексея Осийчука и назначил вместо них новых руководителей.

Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

В соответствующих распоряжениях Президента Украины указано, что Савранскую госадминистрацию возглавил Сергей Степаненко, а Захарьевскую — Антон Муравенко.

Кстати. Сергей Степаненко — харьковчанин, доцент Национального аэрокосмического университета. Ранее претендовал на должность директора департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации. Согласно поданной е-декларации, новый глава РГА владеет квартирой площадью почти 40 кв. м в Нововоронцовке Херсонской области. За прошлый год, работая в Национальном аэрокосмическом университете, он заработал 48 тыс. грн, еще 12 тыс. – в ООО Дойче Айти Шуле. Также в прошлом году Степаненко взял кредит в размере 60 тыс. грн. Автомобилей, ценных вещей и сбережений и банковских счетов он не декларировал.

Антон Муравенко — одессит, экс-директор областного коммунального предприятия «Бюро регионального развития», ныне (согласно декларации) — предприниматель. Является учредителем и руководителем общественной организации «Центр защиты прав и интересов граждан Одессы». Баллотировался в Одесский горсовет в 2015 году, но избран не был. В парламенте прошлого созыва был помощником нардепа Александра Пресмана.