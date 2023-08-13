В бою за Украину погиб житель Одесской области Эдуард Ращук, светлая ему память

В боях с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания погиб боец из подразделения «Химера» в составе 126-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Эдуард Ращук с позывным «Дед».

Об этом в Telegram сообщил председатель Общественного совета при Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук.

«Снова боль…Мощный Козак из патриотического общества Одесщины ушёл в ряды Небесного Легиона…Погиб в борьбе за Украину!!», – написал он.

Осенью прошлого года Эдуард Ращук получил орден «За мужество» 3-й степени из рук Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства наградил «Деда» и еще одного бойца с позывным «Днепр» в День Территориальной обороны.

Прощание с Эдуардом состоится 13 августа в 10:30-11:00 возле одесского Дома Офицеров (ул.Пироговская, 7/9).

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года на фронте погиб 24-летний житель села Граденицы Беляевской городской территориальной громады в Одесской области Александр Кирой.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Братчук/Telegram.

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