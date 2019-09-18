Одесская мэрия проигнорировала проект Зеленского о досрочных местных выборах

18 сентября 37 сессия Одесского горсовета 7 созыва не поддержала внесение в повестку дня проекта обращения к Президенту Украины о досрочном сложении полномочий депутатами и мэром, а также проведении досрочных выборов.

Об этом сообщает Укринформ.

«Досрочные местные выборы — это шаг навстречу улучшению ситуации в стране. Поэтому просим Президента назначить выборы Одесского городского головы и депутатов горсовета в кратчайшие сроки», — процитировал депутат проект предлагаемого решения.

Однако, этот проект решения был отклонён депутатским большинством горсовета.

Отмечается, что всего внесены в повестку дня 45 проектов решений, в том числе проекты «Об утверждении Положения о департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета в новой редакции», «О внесении изменений в решение Одесского горсовета «О бюджете города Одессы на 2019 год» и другие.

По данным СМИ, в парламентской фракции «Слуга народа» не исключают проведения досрочных выборов в городах-миллионниках — Киеве, Днипре, Харькове и Одессе.