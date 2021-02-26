Одесская область отмечает своё 89-летие

26 февраля состоялось праздничное заседание коллегии Одесской областной госадминистрации, посвящённое 89-летию созданий Одесской области.

Как сообщает официальный сайт города, в торжествах приняли участие депутаты всех уровней, главы районных советов и администраций, руководители муниципалитетов Одесского региона, правоохранительных и ведомственных структур, военнослужащие, а также представители сфер образования и здравоохранения, творческой интеллигенции и общественности.

Председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий выступил с докладом о достижениях и социально-экономических показателях региона, а также обозначил проблемные вопросы и перспективы развития области.

Поздравляя присутствующих с праздником, Одесский городской голова Геннадий Труханов подчеркнул, что Одесский регион богат ресурсами, но для раскрытия всего потенциала области необходимо объединять усилия всех ветвей и уровней власти.

«Каждый из нас имеет «рычаг» с определённым набором полномочий и функций. Однако для того, чтобы мы могли глобально подходить к решению проблем и реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, нужно чтобы заработал весь механизм. С назначением Сергея Гриневецкого я возлагаю большие надежды, что он своим авторитетом, опытом и чётким пониманием тех задач, которые перед нами стоят, сможет всех объединить», — отметил Геннадий Труханов.

В этот день состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Одесской областной государственной администрацией и Ассоциацией территориальных громад Украины.

Также Почётными государственными наградами и званиями были отмечены выдающиеся деятели Одесской области и матери-героини, вручены знаки «Почётный гражданин Одесской области».

Фото: «Одесса»

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