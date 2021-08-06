Из Киева в Одессу запускают элитный поезд с душем

«Укрзализныця» запускает новый поезд повышенного комфорта №287, который будет ехать по популярному курортному маршруту Киев-Одесса.

Известно, что новый состав будет доступен для заказа билетов с 9 августа, пишет РБК-Украина.

Поезд будет отправляться через день по нечётным числам до конца лета: из Киева — в 00:55, а обратно из Одессы — в 13:33. Сама поездка из столицы до Одессы длится 9 часов 38 минут.

При этом, 21 августа поезд не будет курсировать «по техническим причинам».

Отмечается, что в каждом купе поезда предусмотрен рукомойник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка.

Места будут продаваться по принципу СВ, то есть, по два человека в купе.

Судя по информации на сайте Укрзализныци, это люксовый вагон и цена на одного человека равняется 806,98 гривен.

Новые вагоны, на самом деле, …старые, которые должны курсировать на международных сообщениях. На это обратил внимание популярный блогер Олег Васильев в своём Facebook.

«Пока международное сообщение по железной дороге не имеет широких масштабов, Укрзализныця нашла применение вагонам габарита RIC (международный стандарт пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким (1435 мм), так и по широким (1520 мм) колеям, — ред.). «Пассажирская компания» сформировала из этих вагонов целый поезд», — пишет он.

«Я так понимаю, что дефицит качественного подвижного состава на УЗ чувствуется существенно, поэтому в работу пошли вагоны международного формата», — добавил блогер.

Как сообщала Одесса News, с 30 июля АО «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда в «курортных» направлениях: №258/257 Львов-Одесса, №242/241 Одесса-Харьков, №246/245 Запорожье-Одесса.

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