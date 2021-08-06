В порт Одессы зашёл первый в августе LPG-танкер

В порт Одессы на терминал «Укрлоудсистем» вечером в четверг, 5 августа, зашёл первый в текущем месяце LPG-танкер Belgravia.

По данным сервиса Marine Traffic, газовоз загрузили в российском порту Тамань.

Танкер доставил порядка 4 тысяч тонн сжиженного природного газа, импортёром которого выступает “Укртатнафта”, информирует ресурс enkorr.

Отмечается, что в течение ближайших 10 дней «Укртатнафта» в Одессе примет ещё один танкер с таким же объёмом газа.

Танкер Belgravia валовой вместимостью 7,2 тыс. тонн построен в 2006 году и ходит под флагом Сингапура.

Как сообщала Одесса News, ГП «Одесский морской торговый порт» по итогам работы в июле 2021 года получит 1,3 млн грн прибыли.

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