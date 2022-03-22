Юные одесские яхтсмены в Турции пытались блокировать швартовку яхты Абрамовича

В турецком порту Бодрум юные спортсмены «Парусной команды Украины» пытались блокировать швартовку к причалу яхты Eclipse российского олигарха Романа Абрамовича, попавшего в санкционные списки Великобритании.

Об этом сообщает Теlegram-канал Одесса INFO, опубликовавший видеозапись акции.

«Юные яхтсмены Одесской области пытались не разрешить яхте Романа Абрамовича швартоваться в Бодруме… Всё закончилось прибытием полиции. К сожалению, яхту пришлось отпустить, но хочется поблагодарить детей и тренера Павла Донцова, который их поддержал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Парусная команда Украины» — это дети из Затоки, Сергеевки и других населённых пунктов Одеской области, которые тренируются в Турции.

В мае 2021 года команда юных яхтсменов из Затоки Одесской области, которую тренировал Донцов, заняла третье место во всеукраинском соревновании по парусному спорту среди юношей и девушек.

Кстати. 13 марта 2022 года российский олигарх Абрамович, попавший в санкционные списки Великобритании, перегнал свою яхту из Испании в Черногорию, а затем в Турцию.

Как сообщала Одесса News, Турция не предоставила разрешения трём российским кораблям на проход через проливы Босфор и Дарданеллы.

Фото: Константин Рогозин/ Facebook

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