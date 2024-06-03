В бою за Украину погиб одессит Владимир Антоненко, светлая ему память

22 января 2024 года Одесса простилась со старшим сапёром 214-го отдельного специального батальона, старшим солдатом Владимиром Антоненко, погибшим под Бахмутом.

Об этом сообщает Veterans HUB ODESA.

Одесситу Владимиру Антоненко было 29 лет.

Его знали многие — музыкант Владимир Антоненко был членом ряда hardcore/screamo групп. В группе janpalach он был гитаристом.

Однажды в интервью он сказал: «Безумие должно присутствовать в жизни, но оно не должно вредить окружению», и с мыслями о других он пошёл защищать наш общий дом.

Одесса News сообщала о гибели в январе 2024 года на фронте в Херсонской области защитника Украины из Одессы, солдата 36-й отдельной бригады морской пехоты 29-летнего Никиты Абрамова.

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Фото: Veterans HUB ODESA, Neformat.com.ua/Facebook

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