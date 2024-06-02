В бою за Украину погиб одессит Никита Абрамов, светлая ему память

На фронте в Херсонской области погиб защитник Украины из Одессы солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты Никита Абрамов.

Об этом сообщает Veterans HUB ODESA.

22 января 2024 года прошла церемония прощания с солдатом. Никите было 29…

Одесса News сообщала о гибели 5 января 2024 года в районе населённого пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области в результате сброса с вражеского дрона боеприпаса на позиции части жителя села Сафьяны Измаильского района Одесской области, водителя стрелковой роты, старшего солдата Дмитрия Балюка.

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Фото: Veterans HUB ODESA/Facebook

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