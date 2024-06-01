В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Балюк, светлая ему память

5 января 2024 года в районе населённого пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области в результате сброса с вражеского дрона боеприпаса на позиции части погиб житель села Сафьяны Измаильского района Одесской области, водитель стрелковой роты, старший солдат Дмитрий Балюк.

Об этом сообщил в Facebook «Измаил-онлайн».

26 января в Сафьяновской громаде был объявлен Днём траура.

Старшему солдату было 50 лет.

Одесса News сообщала, что 22 января 2024 года в Лиманской громаде Одесской области провели в последний путь с воинскими почестями солдата отделения пулемётного взвода роты огневой поддержки, жителя с. Степовое Евгения Тихонова, погибшего на фронте.

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Фото: Измаил-онлайн/Facebook

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