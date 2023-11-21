Через румынский порт Констанца в этом году экспортировано 11 млн т украинского зерна

Через порт Констанца экспортировано 11 млн тонн украинского зерна в январе-октябре 2023 года.

За первые пять дней ноября в Констанцу прибыла 161 баржа с агропродукцией общим тоннажем 196 тыс. тонн, а всего в течение января-октября 2023 года экспортировали более 11 млн тонн зерна украинского происхождения, сообщает Rail.insider.

Отмечается, что из 161 баржи 109 были отправлены из портов на Дунае – Килии, Измаила и Рени.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года ЧАО «Украинское дунайское пароходство» (УДП) начало пилотный проект по перевозке зерна из Нижнего Дуная в порт Констанца (Румыния).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy