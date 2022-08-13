Торговые суда снова пошли в украинские дунайские порты через устье Быстрое.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что утром 12 августа четыре сухогруза отправились с якорной стоянки, неподалёку от румынской Сулины, в Измаильский и Килийский порты. Первым проследовал сухогруз Black Sea, за ним Sefora, далее Chelsea и Sofilarex.

«Это небольшие балкеры типа река-море, самый большой – Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, устье Быстрое открылось для прохода судов в конце июля, однако после трёх инцидентов с подрывом судов на минах его закрыли.

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