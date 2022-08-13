Белгород-днестровские пограничники получили 4 патрульных катера от ЕС

Белгород-Днестровский пограничный отряд в Одесской области получил от Евросоюза четыре патрульных катера.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что общая стоимость катеров UMS – 425CC составляет 2,2 млн грн.

Катера предоставили в рамках проекта международной технической помощи «Вместе с ЕС в безопасность границ», финансируемого ЕС и внедряемого Международной организацией по миграции.

Отмечается, что каждая лодка вмещает команду из четырёх человек, оснащена спасательными жилетами и эхолотом для определения глубины воды под судном. В прошлом году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS – 545DC и UMS – 425CC, показавших надёжность во время несения пограничной службы.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года во Франции на мощностях судостроительной компании ОСЕА состоялся спуск второго катера FPB98MKI для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Фото: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod