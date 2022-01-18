В США объявили тендер на перевозку в Одессу военных вертолётов МИ-17

Агентство НАТО по поддержке и поставкам планирует перевезти в Одессу три вертолёта российского производства Ми-17 с базы хранения ВВС США из Мексики.

Данную технику ранее планировалось передать Афганистану, но после прихода к власти талибов обсуждается возможность передачи некоторых из них (Ми-17) Украине.

Об этом сообщается в документах Агентства.

Согласно опубликованной информации, НАТО ищет подрядчика, который доставит груз в Одессу по морю. Рейс будет выполняться не ранее 7 февраля. Отправка планируется из Веракруса. Прибыть в Украину он должен через 50 дней после отправки.

Цель поставок не указывается, но как сообщает Фокус, вероятнее всего, вертолеты будут проходить ремонт в Украине. Мексика имеет на вооружении российские вертолёты различных модификаций, начиная с Ми-2 и заканчивая Ми-26 и ударными Ми-24П.

В своё время Россия поставила Мексике около 50 вертолётов Ми-8 и Ми-17. В Веракрусе, откуда планируется отправка, находится центр обслуживания вертолётов и пункт для квалификации лётчиков. По состоянию на 2016 год в Мексике было 19 вертолётов Ми-17 и столько же Ми-17-1В.

Кстати. Ми-17 — экспортное название советского многоцелевого вертолёта Ми-8МТ, разработанного ОКБ М.Л.Миля в начале 1960-х годов. Является одним из самых массовых вертолётов в истории авиации.

На территории завода «Мотор Сич» простаивает Ми-17, который предназначался для Афганистана. Ранее сообщалось, что «Мотор Сич» построит ремонтную базу для вертолётов Ми-17 в Турции. Предприятие будет обслуживать не только турецкие борта, но и вертолёты других стран.

Как сообщала Одесса News, на Одесском авиазаводе, который входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром», в 2021 году планировался запуск лицензированного производства американских вертолётов класса Bell UH-1 Iroquois.

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