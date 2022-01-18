Кому в Одессе 20 января отключат свет

20 января в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам

1-й Дачный переулок, 4, 5, 6, 7, 10, корп.1, корп.11, корп.2, корп.3, корп.5, 12, корп.8, корп.9, 10/, корп.12, корп.4, корп.7, 10/1, 10а, корп.6, с 08:00 по 17:00

1-й Украинский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9а, 5а, 6а, с 08:00 по 17:00

1-й Хрустальный переулок, 4б, 8Б, с 08:00 по 17:00

2-й переулок Костанди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5А, 4-4А, 4Б, 14А, 7А, с 08:00 по 17:00

2-й Украинский переулок, 1, 2, с 08:00 по 17:00

Академика Ясиновского улица, 16, с 09:00 по 19:00

Александра Кутузакия улица, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 24, 42, с 09:00 по 19:00

Бернардацци улица, 8, корп.1, с 08:00 по 17:00

Ванный переулок, 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 13А, 3А, 20/, 22, корп.17, 8/, корп.10, 5а, корп.2, корп.7, 8А, 9/, корп.1, 9а, 3/, 14а, 14Б, 14В, 9е, 16а, корп.12, 18а, 23, корп.15, с 08:00 по 17:00

Гаршина улица, 1, 18Г, 1а*, 1б, 1в, 4, 5, 5/13, 6, 7, 7/3, 7А, 7Б, 7б/, корп.1, 7В, 7Г, 7Е, 7Н, 8а, 9, корп.20, корп.25, 9.15, 9/, корп.16, корп.21, корп.31, корп.4, корп.6, 1а, 9Д, 9дача, корп.22, 10, 11, 11- 22, 11/, корп.17, корп.9, 11/12, 11б, 11в, 11д, 11ж, 12, 12/1, 13/, корп.2, 13а, 14, 14а, 14Б, 15, 17, 18, 18/, 18а, 18б, корп.3, 9В, с 08:00 по 17:00

Дачная улица, 3А, 6, 6/, корп.13, корп.6, корп.9, 6/11, 6/4, 6а, 6б, 7, 7а, 10/4, корп.7, корп.5, 10/, корп.10, 8, 9, 10, 12, с 08:00 по 17:00

Дачный переулок, 8а, с 08:00 по 17:00

Китобойная улица, 77, 77в, с 08:00 по 17:00

Кордонный переулок, 3, с 08:00 по 17:00

Костанди улица, 1/3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, корп.19, корп.20, корп.21, корп.32, корп.33, 5/13, 5/15, 5/20, корп.1, 5/4, 5/5, 5А, корп.7, 6А, 6Б, 6Г, 6е, 6к, 25, корп.22, 7/, корп.29, корп.39, корп.41, корп.5, 9-11, корп.6, корп.9, 2А, корп.2, корп.3, 8/8, 2Г, 10А, 10Б, 10В, 3/3, 12/, 12А, 3а, 13/В-2, 13А, 13Б, 13Б-2, 13В, 3Б, 14/, корп.23, корп.26, корп.4, 14/1, 14/А, 14в, 14Ж, 14уч, 3В, 15/Б, 15А, 15В, 3г, 3Д, 17А, 17В, 3Е, 18А, 18Б, 18В, 3е, корп.24, 20А, 5/, 22а, корп.11, 23А, корп.12, 24б, 24г, 8/, с 08:00 по 17:00

Куприна улица, 9а, с 08:00 по 17:00

Летний переулок, 1, корп.20, 2, 2/9, 2/, корп.14, 2/11, 2/21, 2/24, 5, корп.5, 5/13А, 5/29, 1/, 1/5, корп.16, корп.22, корп.7, 2/20, 5/, 5/13, с 08:00 по 17:00

Львовская улица, 1, 28а, корп.10, 1А, 1в, 1Г, 2, 2/1, 2а, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/, 1/, 10а, 10б, 11, 12а, 13, 14а, 15, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20Б, 22, 22а, 24, 26, 28, корп.1, с 08:00 по 17:00

Ляпидевского улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 3Б, 16, корп.2, корп.9, 4А, 4б, 4в, 4В, корп.1, 4Д, с 08:00 по 17:00

Мастерская улица, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, с 09:00 по 19:00

Обсерваторный переулок, 1, 3, 5, 9, с 09:00 по 19:00

Педагогическая улица, 22, 24, с 09:00 по 17:00

переулок Гаршина, 3, 22Б, корп.9, 5, 5/, корп.14, корп.2, корп.25, корп.3, 5/7, 5а, 3/, корп.5, 7/5, 16, 16а, 18, 20, 20А, 20б, корп.1, 22а, 7/, с 08:00 по 17:00

Приморский бульвар, 1, 3, 3/, корп.9, 4/, корп.7, 11, 15, с 08:00 по 17:00

Раскидайловская улица, 16, 30, с 09:00 по 19:00

Ризовская улица, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, с 09:00 по 19:00

Толбухина улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 7/, 7А, 25, 2А, корп.99, 1а, 10в, 10д, 3а, 1Б, 12а, 4б, 1в, 16/, корп.3, 16а, 16А, 16В, 16В/1, 16Ж, 5а, 5б, 18а, корп.102, 6б, 21а, 1г, 23А, 10а, с 08:00 по 17:00

Фонтанская дорога, 71/2, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 62, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 125, 141, 145, 151, 155, 157, 159, 165, 165., 42а, 85б, 85в, 46а, 85Д, 85ж, 71Г, 171, 58/, 89/В, 62/2, 89Г, 74Б, 76/, корп.10, корп.100, корп.102, корп.104, корп.106, корп.107, корп.109, корп.11, корп.110, корп.112, корп.116, корп.117, корп.12, корп.14, корп.15, корп.16, корп.17, корп.18, корп.19, корп.20, корп.21, корп.22, корп.23, корп.24, корп.25, корп.26, корп.27, корп.28, корп.29, корп.30, корп.31, корп.32, корп.33, корп.35, корп.36, корп.38, корп.4, корп.40, корп.41, корп.44, корп.45, корп.46, корп.47, корп.48, корп.49, корп.50, корп.52, корп.53, корп.54, корп.55, корп.56, корп.57, корп.58, корп.59, корп.60, корп.61, корп.62, 71/8А, корп.64, корп.66, корп.67, корп.68, корп.70, корп.72, корп.73, корп.74, корп.76, корп.78, корп.8, корп.80, корп.81, корп.82, корп.83, корп.84, корп.86, корп.87, корп.89, корп.9, корп.91, корп.94, корп.95, корп.96, корп.98, корп.99, 76/23, 76/56, 76/60, 76/74, 76/75 А, 76/79, 76діл.7, 76уч, корп.93, 91а, 78/, 78уч., корп.13, корп.69, 82А, 82а/, корп.6, 84/, 85А, 95/, 86/, 86/10, 86/3, 86Б, 86діл.3, 86уч, 86уч., 87А, корп.1, 88А, корп.2, 92/, 92/94, 95/5, 96а, 96б, корп.3, 98/, 98г, 98д, корп.5, 100А, 101/1, 95/3а, 95/5-, 104А, 104б, корп.7, 106/, корп.34, корп.39, 106/30, 106Б, 95а, 95А/1, 109а, 95б, 95Д, 113а, 71А, 114/, 114/10, 114/4, 114б, 114в, 114Г, 83а, 99/, 99/4, 127а, 99/6, 141а, 83А/3, 83б, 151/, 151/28, 151уч., 36А, 155/, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155К, 83в, 157/, 157/10А, 157Б, 157уч, 38а, 159А, 71А/2, 85а, 165/16, корп.63, с 08:00 по 17:00

Хрустальная улица, 1, 2, 4, 4А, 6, 8, 10, с 08:00 по 17:00

Хрустальный переулок, 5, 6, 7, 8, 9, 10, с 08:00 по 17:00

Цветочная улица, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, корп.80, 46/, 7/, 10а, 49/, корп.64, 23/, корп.76, 56а/, корп.70, 25/, корп.77, корп.86, 13/, корп.83, 34/, 63/57, корп.39, корп.56, 66а, 67/, корп.55, корп.87, корп.68, 41/, 87/, корп.5, 1№VIII, 1пр I, 1пр.1, 1пр.17, 1пр.18, 1пр.2, 1пр.25, 1пр.26, 1пр.3, 1пр.4, 1пр.II, 1пр.IX, 1пр.V, 1пр.VI, 1прIII, 1прIV, 1прVII, 36а, 2а, 3/, корп.88, 36б, 11/, корп.84, 63, 39/, корп.69, 19/, 33/, корп.72, 40/, корп.31, 65, 71, 73, 75, 79, с 08:00 по 17:00

Южная улица, 13, 15, 15а, 15б, 16, 18, 20, 22, 48, с 09:00 по 19:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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