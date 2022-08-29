Швеция выделит более 46 миллионов долларов военной помощи Украине

Швеция выделит 500 миллионов крон (46,75 миллиона долларов) военной помощи Украине для противодействия российской агрессии.
Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«Мы будем поддерживать Украину, пока идёт война», — подчеркнула Андерссон.
По её словам, в целом правительство Швеции предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 1 миллиарда крон — как военной, так и гражданской.
Премьер-министр Швеции не сообщила подробностей о военном пакете, но сказала, что он будет похож на предыдущую помощь, включавшую противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.
Гражданская часть пакета помощи будет включать закупку украинской пшеницы, которая будет передана странам, ощущающим недостаток продовольствия, что будет способствовать развитию экономики Украины.
В свою очередь глава МИД Украины Кулеба призвал Швецию предоставить Киеву такое оружие, как гаубицы и снаряды.
«Пока идёт война, мы будем просить больше оружия. Каждый евро, каждая пуля, каждый снаряд имеет значение», — заявил министр.
На прошлой неделе Андерссон заявила, что её правительство вскоре объявит о дополнительном пакете помощи Украине.
Одесса News сообщала о возможной поставке шведской автоматизированной самоходной гаубице Archer Вооружённым Силам Украины.
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