В Одессе арестован хакер, вмешивавшийся в госинформсистемы

Сотрудники киберполиции задержали в Одессе хакера, который несанкционированно вмешивался в работу государственных информационных систем.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

По материалу, который собрали сотрудники Управления противодействия киберпреступности в Одесской области, правонарушитель, 27-летний одессит, имея заранее сохранённые логины и пароли доступа к учётным записям, через собственный компьютер подключался к базе данных одного из государственных учреждений и считывал с него информацию.

Хакер был разоблачён в ходе расследования аналогичного дела своего напарника — 34-летнего одессита, которому ранее правоохранители объявили о подозрении по частям 1 и 3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), частями 1 и 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков по месту жительства его 27-летнего пособника изъяли компьютерную технику, телефон и накопитель на магнитных дисках, что прямо указывает на причастность к киберпреступлению.

Фигуранту объявили подозрение по ч.5 ст.27 частями 1 и 2 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, что наказывается лишением свободы на срок от трёх до шести лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года одесские правоохранители арестовали 33-летнего жителя города, члена организованной преступной группы, обманувшей граждан более чем на полмиллиона гривен на продаже несуществующих товаров.

Фото: Нацполиция