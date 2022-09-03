Киберспециалисты СБУ ликвидировали ботоферму в Одессе

Киберспециалисты СБУ ликвидировали 2 ботофермы в Киевской области и Одессе.

Об этом сообщает СБУ.

«Армию ботов» почти в 7 тысяч аккаунтов использовали для распространения деструктивного контента, в частности, для дискредитации сил обороны Украины и руководства государства, оправдания вооружённой агрессии РФ, расшатывания общественно-политической ситуации в стране.

Отмечается, что в Одессе организаторами ботофермы оказались четыре местных жителя. Основное направление деятельности злоумышленников – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов.

«В результате оперативно-следственных действий подтверждён факт, что их «клиентами» были лица, находящиеся на территории России. В ходе обысков, проведённых по адресам жительства злоумышленников, правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, 4 сервера, более 250 USB-модемов и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты, по которым происходили расчёты с «клиентами», более 400 SIM-карт операторов мобильной связи», — говорится в сообщении.

Изъятая техника направлена ​​на экспертизу. Продолжается следствие по выяснению всех обстоятельств и причастных к противоправной деятельности лиц.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос о объявлении фигурантам подозрений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Разоблачение ботоферм осуществляли сотрудники СБУ совместно с киберспециалистами и следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской и Киевской областных прокуратур.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года сотрудники киберполиции Одесской области разоблачили преступную группировку, изготовлявшую на заказ фиктивные водительские права, свидетельства о регистрации автомобилей, медицинские справки для водителей и нотариальные доверенности.

Фото: СБУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod