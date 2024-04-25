На взятке в 3,5 тыс долл. США попался одесский инспектор патрульной полиции

Одесскими правоохранителями в коррупции разоблачён и обвинён инспектор патрульной полиции, который требовал 3,5 тыс долл. США за избежание админответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый требовал и получил от гражданина, в отношении которого составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 3500 долларов США. За такие деньги полицейский обещал решить вопрос об избежании ответственности за правонарушение.

«Правоохранитель» задержан при получении денег. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Одесса News информировала о завершении дела о взяточничестве заведующего мемориалом обороны Одессы «411-я батарея» Виталия Соосюка, который Киевским райсудом Одессы признан виновным в получении взятки в размере 5 тысяч долларов США за размещение МАФов на территории мемориала. Коррупционер приговорён к штрафу в размере 51 тысячи гривен.

Фото: Одесская облпрокуратура

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