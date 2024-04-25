В Одессе завершили разбор завалов после вражеских обстрелов 23 апреля

В Одессе закончен разбор завалов на месте вражеских обстрелов 23 апреля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что ночью 23 апреля спасателями Одессы спасены 34 человека, из них 3 детей. Пересыпская райгосадминистрация развернула на месте оперативный штаб для расселения и помощи пострадавшим одесситам. Пострадали не менее 14 квартир. Обошлось без жертв.

Утренний обстрел 24 апреля принёс разрушение 45 жилым домам, в которых насчитывается 769 квартир. Повреждены 169 окон и 555 м² кровли. Электро- и водоснабжение восстановлены.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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