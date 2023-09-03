День города: Живи, моя Одесса! Живи и процветай!

2 сентября по случаю Дня города на Думской площади был торжественно поднят флаг Одессы.

Как передаёт корреспондент Одесса News, рядом с городским флагом на площади развевались флаги военных и спецподразделений, которые защищают Украину от российских оккупантов, а также флаги государств, поддерживающих Украину и Одессу в этой упорной борьбе.

«Мы должны и дальше оставаться сильными и сплочёнными! А это значит — оставаться рядом с нашими Вооружёнными силами и всеми штурмовыми бригадами, которые сегодня освобождают украинские земли от захватчиков. С Днём города, Одесса!» – сказал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Здесь же, на Думской площади, вчера состоялась церемония погашения почтовой марки, специально ко Дню города выпущенной «Укрпочтой». Она посвящена внесению исторического центра Одессы в Основной список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии приняли участие председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, председатель облсовета Григорий Диденко, мэр Геннадий Труханов, руководители региона и руководство филиала «Укрпочты».

Как сообщала Одесса News, 2 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил первого малыша, родившегося в Одессе 2 сентября – в День города. Ею оказалась девочка — маленькая одесситка Дарья, родившаяся ночью в 00:03.

Фото и видео: «Одесса»

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