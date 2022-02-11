Зеленский дал 2 недели Гриневецкому, чтобы улучшить тероборону в регионе, иначе уволит

Президент Владимир Зеленский призвал председателей областных государственных администраций и КГГА, у которых наблюдается низкая организация территориальной обороны, через две недели вместе с военными выйти на надлежащий уровень подготовки.

В противном случае будут кадровые изменения, заявил глава государства на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в Харькове, сообщает Укринформ.

Отмечается, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сказал, что самый низкий уровень подготовки территориальной обороны сейчас наблюдается в Киеве, Мариуполе, Одессе, Ривном и Киевской области.

«Хотел бы обратиться в эти области, к председателям областных государственных администраций, о которых сказал Валерий Фёдорович, и также к КГГА, чтобы вы за две недели всё сделали без импровизации. Консультируйтесь, пожалуйста, с нашими военными согласно законодательству о национальном сопротивлении, согласно той вертикали», — отметил Президент.

В то же время Зеленский добавил, что нет времени «что-то искать, решать, заниматься, играть в политику».

«В противном случае будут кадровые решения», – пообещал он.

Также Владимир Зеленский обратился к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко по поводу обеспечения единой информационной политики на местах относительно организаций территориальной обороны и ситуации безопасности.

«Хотел бы обратиться также к сотрудничеству по территориальной обороне министра Ткаченко со всеми главами ОГА, а также со всеми мэрами, главами районов», — отметил Зеленский.

По его словам, очень важно, чтобы информационная политика была одинаковой, чтобы люди точно понимали, «в каком состоянии сейчас подготовка той или иной области, чтобы также по этому поводу не было никаких импровизаций».

Как сообщала Одесса News, в четверг Россия и Беларусь начали совместные масштабные военные учения «Союзная решительность-2022» вблизи границы Украины. Кроме того, Россия объявила крупные районы Азовского и Чёрного морей опасными для судоходства на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетные и артиллерийские стрельбы.

Фото: ОПУ

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