Певица из Одессы споёт под симфонический оркестр Андрея Чёрного

10 сентября в Одесской областной филармонии фантастический и одновременно реальный творческий проект — совместный концерт одесский певицы Насти Андреевой и симфонического оркестра Андрея Чёрного.

Самые яркие песни проектов Lastochka и Voice of the Sympho Rock.

Ведущие Ольга Сумская и Валерий Ославский.

Лучшие музыканты симфонического оркестра и бэнда гости вечера: волшебница танца – Наталья Моисеева; гитарист-мультиинструменталист Николай Матюшкин.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18:00.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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