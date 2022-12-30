В Одессе помыли Дюка и уложили Екатерину

В Одессе обновили укрытие памятника Дюку де Ришелье и перевезли демонтированный памятник «Осноателям Одессы» на территорию Одесского художественного музея.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что символ Одессы — памятник Дюку де Ришелье, стоящий на морских воротах нашего города и протягивающий руку к приходящим с добрыми намерениями, с первых дней российского вторжения был укрыт мешками с песком.

«За это время под влиянием погодных условий мешки порвались, песок стал сыпаться. К сожалению, ситуация до сих пор не изменилась. Поэтому мы решили перед новым годом помыть памятник Дюку и переложить мешки. Верю в то, что грядущий год принесёт нам победу. И наш Дюк, как всегда, будет встречать гостей в мирной Одессе», — сказал Геннадий Труханов.

В то же время другой памятник — «Основателям Одессы» — после демонтажа на Екатерининской площади нашёл временное пристанище на территории Одесского художественного музея.

По словам директора департамента по научной и экспозиционной работе музея Кирилла Липатова, оригинальные статуи де Рибаса, де Волана, Потёмкина и Зубова, которые являются музейными экспонатами, будут хранить в здании музея. Что касается статуи Екатерины, которая была отлита 15 лет назад с некоторыми отличиями от оригинала 1900 года, сотрудники музея собираются превратить её в артобъект.

«Мы ещё не знаем, что из этого выйдет, – рассказал Кирилл Липатов изданию «Думская». — Будет объявлен конкурс. Все желающие смогут предложить свои креативные идеи, лучшую из которых мы воплотим в жизнь».

Пока бронзовые фигуры находятся на территории музея. Их разместили со всеми удобствами на мягких резиновых «подушках», а Екатерину без уважения возложили прямо на асфальт.

Что касается конной статуи Суворова, которая является копией изготовленного сто лет назад измаильского монумента, её дальнейшую судьбу определят позже.

Памятник генералиссимусу Суворову поставили в маленьком хозяйственном дворике музея.

Фото: «Одесса», Думская

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