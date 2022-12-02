Одесский водитель проведёт за решеткой 3 года за совершение ДТП с наездом на детей

Одесский апелляционный суд поддержал позицию ювенальных прокуроров Одесской областной прокуратуры и оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении 22-летнего одессита, которым он признан виновным в совершении ДТП, в результате которого пострадали двое малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что приговором Малиновского районного суда г. Одессы, который в настоящее время вступил в законную силу, водитель приговорён к 3 годам лишения свободы.

Установлено, что в начале февраля прошлого года осуждённый, управляя под хмельком и без водительского удостоверения легковушкой «Toyota Prius», проехал на углу улиц Разумовской и Мясоедовской на запрещённый сигнал светофора, допустив тем самым столкновение с микроавтобусом «Ford Transit». От удара легковой автомобиль отбросило на пешеходный переход, где в это время переходили улицу брат с сестрой.

В результате совершённого наезда 11-летняя девочка получила открытую проникающую черепно-мозговую травму, а также ушибы разной степени тяжести, и впала в кому, а её 12-летний брат получил лёгкие телесные повреждения.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года, двигаясь по проспекту Небесной сотни в Одессе на красный свет светофора, 62-летний водитель Chevrolet Aveo наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, после чего столкнулся с тремя запаркованными на обочине автомобилями.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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