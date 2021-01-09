Одесский аэропорт работает в штатном режиме

Во время действия усиленного карантина, объявленного Кабмином с 8 по 24 января, путешествия остаются открытыми, и Международный аэропорт «Одесса» работает в штатном режиме.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

«Аэропорт “Одесса” работает в штатном режиме. Внутренние и международные рейсы проводятся согласно расписанию», — говорится на сайте аэропорта.

Отмечается, что работа дополнительных сервисов аэропорта регулируется согласно действующим правилам карантинных ограничений.

Касаемо правил выезда за границу, сообщается, что «в условиях пандемии COVID-19 правила въезда в ту или иную страну могут меняться в зависимости от актуальной степени распространения коронавируса. Поэтому перед планированием путешествия администрация аэропорта советует обязательно проверить актуальные условия въезда в страну на официальных сайтах посольства или консульства.

Проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любые страны мира поможет интерактивная карта мира, разработанная Министерством международных дел Украины.

Узнать действующие условия въезда в пункт назначения также можно на IATA Interactive Coronavirus (Covid-19) Travel Regulations Map.

Актуальный перечень стран «красной» и «зелёной» зоны обновляется каждые 7 дней и доступен на сайте МОЗ, а также Одесса News.

Кстати. Сегодня в Международном аэропорту «Одесса» осуществлялись рейсы в Борисполь, Стамбул, Минск, Варшаву, Дубай, Шарм-Еш-Шейх, Кайсери.