Кому в Одессе воскресенье, 10 января, придётся провести без света

10 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Авдеева-Черноморского: 36, 49, 51, 51-А, 53, 55а, 55-А/1, 57, 59, 59-А, 61, 61/1, 63
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 янв.
|18:00
10 янв.
|Геллера Ефима: 12-Д
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 янв.
|18:00
10 янв.
|Чубаевская: 7, 26, 26/1, 26/2, 26А, 26б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 янв.
|18:00
10 янв.
|Геллера Ефима: 2, 3, 3а, 4, 4а, 4а2, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5Г, 5Д, 5-Д, 6, 6А, 6д, 7, 7а, 8, 8/4, 8а, 8А3, 8а4, 8Б, 9, 9а, 9Б, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 12/7, 12а, 12В, 13, 14, 15, 15А, 15б, 16, 17, 17а, 17б, 17б1, 17б2, 17В, 17Г, 18, 18а, 19, 19а, 19А/1, 19Б, 19В, 20, 20А, 21А, 21Б, 21в, 21В1, 21г, 21д, 22, 24, 24а, 34, 41, 132
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
10 янв.
|18:00
10 янв.