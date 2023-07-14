Украина вернула тела 62 своих защитников

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что сегодня, 14 июля, удалось вернуть родным тела 62 защитников.

Об этом Котенко написал в Telegram.

«Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 62 защитников», — отметил Котенко.

По его словам, репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединённым центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

«Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции», — подчеркнул Котенко.

Как сообщала Одесса News, 12 июля Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в российском плену.

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