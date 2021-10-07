Зеленский запретил в Одессе работу частного предприятия

Владимир Зеленский подписал Указ о новых санкциях против российских компаний, в частности, ряда судостроительных предприятий, в том числе, из Одессы.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний и юридических лиц, зарегистрированных в оккупированном РФ Крыму, в частности против частного акционерного общества «Морской регистр судоходства в Украине», размещавшегося в Одессе, на улице Польской,20.

Уточняется, что санкции накладываются на 3 года.

По данным USM, компания «Морской регистр судоходства Украины» является дочерним предприятием одноименной российской фирмы, работающей в аннексированном Крыму. Против этой компании санкции вводили ещё в 2017 году, но она продолжала свою внешнеэкономическую деятельность и до сих пор не закрыла свои фирмы в Украине — Измаиле, Киеве, Мариуполе, Николаеве и Херсоне.

Введённые санкции включают блокировку активов, ограничение финансовых операций, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации, аренде госимущества на территории Украины и ряд других ограничений.

Как сообщала Одесса News, Совет национальной безопасности и обороны Украины 18 июня принял решение ввести санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

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