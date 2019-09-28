Лузановка проведёт понедельник без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ водоводе диаметром 1400 мм по адресу пер.Соляной, 92

30 сентября 2019 года с 09:00 до 24:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Лиманная, Железнодорожная, 1-7, Соляные переулки, Первомайские переулки, Цимлянская, Лузановская, 1-51 и 2-46, Николаевская дорога, 223-253, 8 Марта, Локомотивная, санаторий «Куяльник», ООО «Одескабель».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефоны для справок: 705-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05

По материалам: Инфоксводоканал