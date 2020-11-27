Минэнерго пообещало повысить тарифы на свет уже на следующей неделе

Министерство энергетики Украины анонсировало решение о повышении со следующей недели тарифов для населения на электроэнергию.

Об этом на брифинге сообщил и.о. министра энергетики Юрий Бойко.

«Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение в части тарифов для бытового потребителя. Сейчас последние месяцы ведётся работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение», — сказал Бойко.



По подсчётам Бойко, «бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю всего 1 копейку, при средневзвешенной цене 1 кВт ч электроэнергии 1 грн 04 копейки. Остальное — это стоимость транспортировки и доставки электроэнергии в здание. Кроме того, объём дотационного потребления населением растёт, а потребление промышленностью, которая получает электроэнергию по обоснованной цене, снижается. При существующей модели подходов к ценообразованию и мировых экономических тенденций, которые проектируются украинские реалии, это приводит к разбалансировке рынка.

Поэтому в декабре, сообщил и.о. министра, тариф «Укрэнерго» с 24 коп. за кВт-час. повышается до 31 коп.

Таким образом, в декабре доставка для всех категорий потребителей возрастает на 7 копеек.

Как сообщала Одесса News, Группа «Нафтогаз» оставила без изменений цену на газ для населения в декабре.