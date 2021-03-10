«Одесские электросети» подготовили масштабное отключение света 11 марта

11 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ небольшому количеству абонентов Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-я Линия/6ст.Люст.дор: 7, 8А, 8а/1, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 1-я линия Вильямса 43: 19, 25, 39а, 51а, 72а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. 1-я линия Вильямса 43: 19, 21, 25, 39а, 51а, 72а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 1-й переулок Китобойный: 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26-А, 26-В, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38а, 42, 42а, 361

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. 1-й Дачный пер.: 6

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 1-й Колхозный: 1, 1-а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4-а, 5, 6, 6-а, 7, 9

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 2-я линия Демченко Марии: 61

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. 2-я линия Демченко Марии: 61, 61-А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 2-й Магнитогорский: 7

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 2-й Морской пер.: 2, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. 2-й Морской пер.: 1Б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. 2-й Морской пер: 1Б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. 2-й пер . М.Демченко: 3/3, 4/1, 4/10, 4/2, 4/3, 4/5, 4/6, 4/7

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 2-й пер. Китобойный: 6, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. 2-й пер.Амундсена: 19

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 3-й Магнитогорский пер.: 2, 4, 6, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. 3-я линия 6 ст. Люстдорфской дор.: 5, 5А, 6, 6/1, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Енисейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Аграрная (Таирова): 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 23, 29, 32, 34, 50, 52

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Академика Вильямса: 21, 23, 25, 25а, 25В, 27, 29, 33, 35, 35А, 35Б, 36, 36а, 36Б, 37, 37а, 37Б, 38, 38/2, 38/3, 38А, 39, 39/1, 39А, 39Б, 39В, 40, 41, 41Б, 41В, 41Г, 41Ж, 42, 43, 43/2, 44, 45, 45в, 46, 46Д, 48, 49, 51, 55, 57, 59/ 3, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59а, 59б, 59в/2, 59в1, 59г, 59д, 59к, 61, 65, 67, 69, 71, 71А, 71-б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Академика Вильямса: 33, 35, 35А, 35Б, 39, 39/1, 39А, 39Б, 39В, 41, 41Б, 41В, 41Г, 41Ж, 43, 43/2, 45, 45в, 49, 51, 55, 57, 59/ 3, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59а, 59б, 59в/2, 59в1, 59г, 59д, 59к, 61, 65, 67, 69, 71, 71А, 71-б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Академика Глушко: 1., 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5., 5а, 6, 6А, 6В, 7, 8, 9, 10, 11., 11а, 12, 14, 20

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Академика Королёва: 29А, 31А, 33, 35, 37, 37А, 63, 65, 69, 69/1, 69/2, 71, 71/1, 75, 75/1, 75/2, 79, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 85/3

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Академика Королёва: 63, 65, 69, 69/1, 69/2, 71, 71/1, 75, 75/1, 75/2, 79, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 85/3

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Академика Филатова, Малиновский район: 18, 20, 20/2, 20/3, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Амундсена: 3, 3/3, 5, 7, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20Б, 22/1, 22/2, 22/5, 22/7, 22/9, 23, 23а, 23Б, 23В, 24/1, 24/12, 24/3, 24/4, 24/7, 25, 25А, 25Б, 29, 29/3

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Аркадийская: 1, 1/3, 3/5, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Аркадиевский пер.: 4, 4/6

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Аркадиевский пер.: 4, 4/6

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Аркадиевский пер.: 1, 1/3, 3, 3/4, 3б, 4/6, 5, 5/7, 5/77, 5/7А, 5/7Б, 5/7В, 5/7Г, 5/7Д, 5/7Е, 5/7Ж, 6, 6/2, 8, 14, 14/10, 14/14, 14/3, 14/5, 14а, 15, 16, 18, 20, 20в, 24, 24А, 57

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Архитектурная: 10, 12, 14, 14а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Байдарочный: 1, 4, 6, 8, 8/6, 8Б, 10, 12, 81, 82, 83, 85

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Байкальская: 1, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8В, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 81

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Баштанная: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Сиреневая: 23, 31-Б, 39-Б, 56

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Сиреневая: 23, 39-Б, 56

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Белорусская: 24, 30

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Вавилова: 1а, 1-б.4/1, 1-б.4/2, 1Б/1, 1Б4/1, 1Б-4/1, 1Б-4/2, 1, 2а, 2в, 2г, 2д, 2, 3, 4а, 4б, 4, 5, 5а, 5а1, 5Б/31, 5в, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11а, 12А, 12б, 12в, 12-В, 13, 13а, 15, 18, 18а, 20, 20а, 20в, 22, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28б, 30, 32, 34, 36, 36/1, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 40а, 40б, 40в, 40д, 42, 42/1, 42а, 44, 44А, 44б, 44в, 50, 50/1, 50/а, 50а, 50б, 50в1, 50в2, 52, 52-А, 52б, 52в, 52г, 52-Г, 54, 54а, 54а/1, 54б, 54в, 56, 56а, 56б1, 56В, 58, 58а, 60, 60а, 60а1, 60б, 60в, 62, 64, 64А, 66, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 76, 76/1, 76а, 76е, 76с/1, 78, 762

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Вавилова: 1а, 1Б/1, 1Б4/1, 1Б-4/1, 1Б-4/2, 1, 2, 2а, 2в, 2г, 2д, 3, 4а, 4б, 4, 6, 8, 10, 10а, 12А, 12б, 12в, 12-В, 34, 36, 36/1, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 40а, 40б, 40в, 40д, 42, 42а, 44, 44А, 44б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Вазова Івана (Флотская): 6-Б, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Весенняя: 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Весняна: 1а, 1, 2, 2А, 5, 7, 8, 9, 11, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Отважных: 1/12А, 2, 4, 6, 8, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 44а, 46, 48, 50

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Вильямса: 39г, 41Д, 41-з, 43Д, 43-Е, 43-Ж, 43-З, 43-К

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Вильямса: 39г, 41Д, 41-з, 43Д, 43-Е, 43-Ж, 43-З, 43-К

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Вирского: 3, 10, 12, 14, 16, 18, 20/22, 36/38, 38

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Гамалеи (Зелёная), Киевский р-н: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Генерала Петрова, Малиновский р-н: 66, 70, 76, 78

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Головковская: 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 19:00

11 мар. Дача Ковалевского: 2, 15, 21, 23, 24, 25А, 28, 29-В, 35, 83-А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Дачная: 3б, 3в, 4, 4/2, 4/3, 4а, 4в, 44

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Длинная: 1А, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5-9, 7, 8, 9, 10, 10А, 11-13, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18в, 19, 20, 20А, 20б, 22, 24

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Достоевского: 1, 2, 2-В, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 9в2, 10, 11, 11а, 11-Б, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Дружный 1-я линия: 22, 29А, 29б, 31А, 33А, 33Б, 40/41, 55,56, 57

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Дружный 2-я линия: 2а, 13, 39, 42, 44А, 48, 51

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Дружный 3-я линия: 12, 14, 16, 18б, 18-В, 18В/1, 30, 34, 35, 36

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Дружный, ул.Сиреневая: 33

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Дубовый гай: 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Эстафетная: 2, 4, 4а, 4б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Эстафетная: 2, 3, 3а, 3а1, 4, 4а, 4б, 5, 7, 9, 11, 13, 13г

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Эстонская: 7, 7в, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 14, 14/1, 14а, 14Б, 14в, 14в2, 15, 15а, 15А/19, 16, 17, 19, 19/1, 20, 20а, 20б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Эстонская: 19, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Заречная: 1, 2, 4, 6, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Заречная: 1, 2, 4, 6, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Звёздная: 5, 7А, 7Б, 8, 58

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Звёздная: 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 10, 43, 46/47, 58

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Коллективный пер.: 1А, 1Б, 1, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12В, 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Кавуневая (бывшая ул.Арбузная): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11б, 12, 12а, 14, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Каманина: 2, 2а, 3, 3/1, 3/6, 3/8, 3/9, 3а, 3Б, 3уч7, 4, 6, 7, 7А, 8, 9а, 10, 11, 11А, 11В, 13, 13-а, 13г, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14-А, 15А, 15-А, 15б, 15в, 15-д, 15Е, 15-ж

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Каманина: 16, 17, 17/3, 18, 18А, 18Б, 18в, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Каманина: 2, 2а, 3, 3/1, 3/6, 3/8, 3/9, 3а, 3Б, 3уч7, 4, 6, 7, 7А, 8, 9а, 10, 11, 11А, 11В, 13, 13-а, 13г, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14-А, 15А, 15-А, 15б, 15в, 15-д, 15Е, 15-ж

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Каманина пер.: 8/3

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Каманина пер.: 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Каманина пер.: 8/3

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Картамышевская улица: 28, 30, 30/1, 32/34, 35

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 19:00

11 мар. Каспийский: 1, 3, 9

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Китобойная: 2, 3, 4, 5, 5а, 7/1, 7/а, 8, 8а, 8б, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15/1а, 15а, 16, 17, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Коллективный пер.: 2а, 3, 3а, 5, 8, 11, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Кольцевая: 8В

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Кольцевая: 1А, 1б, 3, 3А, 3б, 5б, 6, 8, 8Б, 8д, 11, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Кольцевая: 8В

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Компасный пер.: 1, 1/1А, 1/2, 1б, 2, 2/1, 2А, 2Б, 3, 3/1, 3/3, 3б, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 6А, 6В, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15А, 16, 17, 17/2, 18, 19, 20, 21

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Компасный пер.: 1, 1/1А, 1/2, 1б, 2, 2/1, 2А, 2Б, 3, 3/1, 3/3, 3б, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 6А, 6В, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15А, 16, 17, 17/2, 18, 19, 20, 21

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Космонавтов, Малиновский р-н: 4, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Косой: 1, 3

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Крымская: 1, 3, 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Крымский пер.: 1А, 1б, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5Б, 5-б, 6а, 6-А, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Леваневского, Киевский р-н: 1, 1/3, 1/3-Б, 14-16, 15, 17, 22, 42А, 43б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Леваневского, Киевский р-н: 1, 1/3, 1/3-Б, 14-16, 15, 17, 22, 42А, 43б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Леваневского, Приморский р-н: 1/3, 2А, 2, 4/17, 4/172, 5, 6, 7, 7/5, 7/7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 14, 14-16, 15А, 16, 16А, 18, 19, 20, 22, 23, 23-А, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32-38, 32А, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37а, 37Б, 38, 38А, 38Б, 38В, 39, 39А, 39Б, 40, 41, 41А, 42, 43, 43/2, 43а, 43А1, 44, 45, 46, 47, 48, 222

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Леваневского, Приморский: 1/3, 2А, 2, 4/17, 4/172, 5, 6, 7, 7/5, 7/7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 14, 14-16, 15А, 16, 16А, 18, 19, 20, 22, 23, 23-А, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32-38, 32А, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37а, 37Б, 38, 38А, 38Б, 38В, 39, 39А, 39Б, 40, 41, 41А, 42, 43, 43/2, 43а, 43А1, 44, 45, 46, 47, 48, 222

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Леваневского пер., Приморский: 1а, 2, 2/3, 24

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Леваневского пер., Приморский: 1а, 2, 2/3, 24

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Леваневского тупик: 1/3, 2, 2/1, 2/10, 2/1А, 2/23, 2/4, 2/6, 2б, 5, 5А, 216

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Леваневского тупик: 1/3, 2, 2/1, 2/10, 2/1А, 2/23, 2/4, 2/6, 2б, 5, 5А, 216

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Левитана: 30, 32, 36, 38, 40, 42, 67

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Люстдорфская дор., Киевский: 146/2, 146/3, 146а, 146б, 146в, 146г, 146д, 148/3, 148а/1, 148А/2, 152/4, 155, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 159, 162, 164, 166, 166/1, 168, 168/1, 170, 170А, 172/1, 242б, 242в, 244, 244а, 246а, 252, 254, 256, 256а, 258, 258а, 260, 262

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Люстдорфская дор., Киевский: 242б, 242в, 244, 244а, 246а, 252, 254, 256, 256а, 258, 258а, 260, 262

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Лядова: 10, 11, 12, 12а, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Литературная, Приморский: 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 10/1, 10/2, 11, 13, 15, 16, 16/2, 17

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Литературная, Приморский: 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 10/1, 10/2, 11, 13, 15, 16, 16/2, 17

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Малиновского Маршала: 5, 9

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Марии Демченко: 1, 1/1, 1/11, 1/12, 1А, 2, 2/1, 2/1а, 2/3, 2/4, 2/5, 2/5а, 2/7, 2/8, 2/9, 2А, 2б, 2В, 3, 3/1, 3/10, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 4, 4а, 4лин19, 4лин235, 4лин45, 5, 5/9, 6/1, 6/1А, 6/4, 6/8, 7, 8, 8А, 8-Д, 8-Ж, 9, 10, 10/1, 10А, 11, 12, 12/3, 12/3 В, 12/8ж, 12/8з, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20-а, 21, 22, 22А, 23, 24, 24/1, 24А, 25, 26, 27, 28А, 33, 152, 211г

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Марии Демченко, 3-я линия: 18Б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Маячный: 1А, 1Б, 1-В

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Мореходная: 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Мореходная: 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Мореходный пер.: 1а, 2, 7, 15

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Мореходный пер.: 1а, 2, 7, 15

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Мореходный пер.: 1, 17

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Мореходный пер.: 1, 17

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Мореходный пер.: 6, 10, 15А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Морской пер.: 2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Морской пер.: 1, 1А, 3, 3/3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4/13, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12/14, 12А, 13-А, 14, 17, 17/, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27Б, 31, 32, 33, 33А, 33В, 35, 37, 39, 41, 41А, 43

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Морской пер.: 2, 2а, 2б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Морской пер.: 2, 2а, 2б

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Морской пер.: 2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Морской пер.: 4, 5, 7, 12, 13, 15, 33Б, 35/35а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Лунная: 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 38

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Лунная: 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 16-А, 38

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Мичурина: 2а, 2б, 2в, 2г, 2з, 2, 4, 4а, 6, 7, 7/1, 7а, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 23, 24, 41, 42, 81, 82

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Мичурина: 2а, 2б, 2в, 2г, 2з, 2, 4а, 4, 6, 8, 23, 24, 41, 42, 81, 82

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Мичурина пер.: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Мичурина пер.: 2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Новобереговая, Приморский р-н: 2, 4, 6, 8, 10, 14

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Новобереговая, Приморский: 2, 4, 6, 8, 10, 14

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Обильная: 1-3, 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Окружная: 17Б, 17в, 17Г, 17, 17/18, 17/6, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/1, 30, 32, 32/12, 32а, 32Г, 33, 33А, 33-а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38А, 40, 42а, 42б, 178а, 321

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Омская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Офицерская: 3/2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Планетная: 1, 3, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12-Б, 12-В, 16, 17, 17А, 17-В, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 38

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Посмитного: 17, 17-А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Посмитного: 10/12, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Посмитного: 10/12, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Проектируемая: 1/15, 12/1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Просвещения (бывшая Правды): 6, 8, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17в, 18, 18а2, 19, 20, 21, 22, 22/2, 22б, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49а, 49б, 51, 421, 491, 531, 532, 551, 552

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Радостная: 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Радостный: 1, 2, 2А, 3, 5, 5-а, 7

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Рыбальская: 1А, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11/15, 11а, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20/6, 20/7, 20а, 20б, 20в, 20-Г, 20Е, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29/2, 30, 30а, 31, 32, 32/а, 32-32а, 32а, 32д, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 36/3, 37, 38, 38а, 39, 39а, 39б, 40, 40а, 41а-43, 41б, 42, 45, 45А, 47, 47/1, 47/10, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47А, 49, 51, 53, 55, 55-А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/2, 71, 73, 73а, 75, 3232а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Рыбальская балка: 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 3, 3Б, 4, 4А, 6, 8, 8/1, 8А, 10, 10Б, 10Д, 12, 12А, 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Семёна Яхненко (бывшая Бабушкина): 1/ 4, 1/,., 1/,.1, 1/,.2, 1/,.3, 1/,.5, 1/,.7, 1/,.8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Студёная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33/2, 34, 35, 35а, 36, 161, 162

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Танфильева: 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Танфильева: 6, 11

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Таирова: 19, 46, 48

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Тимченко Иосифа (Колхозная): 24А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Тимченко Иосифа: 1, 2, 2-Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 15, 16, 17-а, 17-б, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22, 23, 23/1, 23а, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Тульская: 1, 2, 3, 3а, 3А/1, 3а3, 3б, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 7а, 71

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Тульська: 31/1а

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Университетский пер.: 3, 5, 5/1, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Флотский: 6, 6а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Флотская: 6/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Фонтанская дорога, Приморский: 69, 69/2, 6912

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Фонтанская дорога, Приморский: 69, 69/2, 6912

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Фонтанская дорога, Киевский: 69/2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 15:00

11 мар. 17:00

11 мар. Фонтанская дорога, Киевский: 106/24, 108, 108/1, 108/2, 108/3

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Фонтанская дорога, Киевский: 69/2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 11:00

11 мар. Фонтанская дорога, Киевский: 25Г, 25Д

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 19:00

11 мар. Художника Фёдорова: 22, 22/А, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 28, 28А, 28Б, 28В, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42діл.8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Чапаева (Огренича): 1/1-А, 1/1-Б, 1/1В, 1/1-Г, 1/1Д, 1/3-А, 3, 3. 3А, 3/А, 3а, 5, 5А, 5б, 6А.6Б, 7б, 8, 8а, 8в, 9в, 11, 12, 12а, 12Б, 13, 14, 14а, 15, 16

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Чапаева (Огренича): 3, 3. 3А, 3/А, 3а, 5, 5А, 5б, 7б, 8, 8а, 8в, 9в, 11, 12, 12а, 12Б, 13, 14, 14а, 15, 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Черняховского: 1, 1А, 4

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 19:00

11 мар. Щербакова: 21

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Яблоневая: 1, 1А, 3, 4, 5/7, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Яблоневая: 33

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. Якорный: 1, 1А, 2, 2-4, 3, 3А, 4, 5/2, 6, 6а, 8, 8б, 10, 12, 12А, 14, 14/1, 16, 16/1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. Ямская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17/2, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. пер. Вишнёвый: 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 20, 22, 24, 28, 30а, 32, 34, 38, 40, 42, 44

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. пер. Достоевского: 1, 2, 4, 8, 9, 9-Б, 9Б.9-Б3, 9Б/1, 9Б\3, 9б2, 9в, 10а, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 14в

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. пер. Правды: 2, 4а, 6, 6/2, 10/1, 81, 102

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. пер.Романтичный (Вишнёвый): 30, 36

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. пер.С.Эйзенштейна (2-й Колхозный пер.): 2, 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар. пер.Славы: 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 4/37, 4-37, 5, 5/2, 5Б, 5В, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

11 мар. 17:00

11 мар. пер. Янтарный (Майский пер.): 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:30

11 мар. 6:00

11 мар.

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