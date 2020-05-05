В морпорту «Южный» пограничники обнаружили 53 кг кокаина в контейнере с бананами

В морском порту «Южный» пограничники во взаимодействии с СБУ, прокуратурой и таможней задержали рекордную в этом году партию кокаина.

Как сообщает Госпогранслужба, наркотик поместили в тайниках, оборудованных с использованием технических полостей контейнера с бананами, который прибыл из Эквадора.

«Кокаин был расфасован в 45 брикетах. Каждый брикет было обвёрнут в свинцовые упаковки, чтобы уменьшить вероятность обнаружения их с помощью сканеров или служебных собак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый пакет кокаина был оформлено изображением миньона. Это уже не первое задержание тяжёлых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в «Южном». В марте в этом порту обнаружили более 30 килограммов кокаина в контейнере, который прибыл из Чили. Этот товар маркировали изображением богатого дяди — персонажа игры «Монополия».

Вес брутто обнаруженного наркотика составил 53,4 кг. Ориентировочная стоимость изъятого элитного наркотика на чёрном рынке составляет более 200 миллионов гривен.

По данному факту проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба пограничников.

Как сообщала Одесса News, в марте 2019 года в порту Южный разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды из страны Южной Америки крупной партии кокаина — 257 килограммов.

Фото: Госпогранслужба