В Одессу приехал Генпрокурор Украины

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин прибыл в Одессу 2 марта к дому, разрушенному от вражеского дрона, по ул. Добровольского, 134.

Удар российских оккупантов по Одессе 2 марта стал первым случаем после вторжения страны-агрессора, когда дрон-камикадзе разрушил целый подъезд многоэтажного дома, — заявил генеральный прокурор в эфире национального телемарафона, эпизод опубликовал в Telegram Офис генпрокурора.

«Вы знаете, это первый случай, который можем зафиксировать, когда в результате атаки дроном разрушен практически целый подъезд многоквартирного жилого дома. Сегодня мы наблюдаем, как страна-агрессор пытается своим террором и бесчеловечными абсолютно атаками уничтожить не только наше сегодня, но, убивая наших детей, уничтожить наше будущее», – сказал Костин.

Во время очередного включения в эфир телемарафона генпрокурор подчеркнул, что попавший под удар оккупантов дом «не находится рядом ни с одним военным объектом или объектом двойного назначения, этот дом находится в зоне плотной застройки».

«Мы понимаем, что эта политика начинается именно в Кремле. Преступные приказы отдаются именно из Кремля. Украине нужно дополнительное оружие и средства ПВО. Мы ведь должны не только расследовать такие военные преступления. Мы должны прекратить эти преступления. Для этого нам нужна поддержка мира», – заявил Костин.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2ст. 438 УК Украины) — вражеской атаке БпЛА по одессе 2 марта.

Осмотр разрушений правоохранителями продолжается, документируются последствия очередного военного преступления российских оккупантов.

Одесса News информировала, что 3 марта в Одессе и области объявлено Днём траура по погибшим.

Фото: Одесская облпрокуратура, Думская

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