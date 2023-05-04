На этой неделе в Киеве заработала израильская система гражданского оповещения о ракетных ударах.

Об этом сообщил 3 мая посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, написало The Jerusalem Post, — информирует ГОРДОН.

Отмечается, что система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и прогнозирует, где именно они должны упасть. Она также подсчитывает, сколько времени людям в опасных районах нужно на поиск убежища.

«Надеюсь, они быстро доработают систему оповещения, и мы сможем скопировать и установить её во всех крупных городах… Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни», – сказал посол.

По его словам, использовать израильские технологии украинские власти намерены прежде всего в шести городах с населением более миллиона человек.

Систему Украине обещало ещё предыдущее правительство, но посол отметил личное участие премьер-министра Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта.

В то же время Корнийчук считает, что Украине и Израилю нужно «больше совместных действий», учитывая, что у них есть «общий враг», – Иран, который продаёт оружие России.

О том, что Израиль готов участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения, 19 октября 2022 года заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Посол Израиля Михаэль Бродский сообщал в апреле 2023 года, что система появится в стране «через считанные месяцы» – израильские и украинские специалисты совместно адаптируют её к нуждам Украины. Посол отмечал, что в Израиле такая система получает информацию за 30–120 секунд до удара, но определяет место атаки очень точно.

Как сообщала Одесса News, Израиль передаёт Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц, который занимал этот пост в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как ещё может помочь Украине, но в то же время он не может «опустошить свои запасы ПВО».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – «с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор».

Бродский заявлял в октябре 2022 года, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя «красные линии». По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 февраля 2023 года глава МИД Израиля был с визитом в Киеве. Зеленский отметил, что это первый визит представителя Израиля в Украину с начала полномасштабной войны.

Нетаньяху 15 марта заявил, что обязательства, взятые на себя страной перед Россией, не дают ей возможности дать оружие Украине для защиты от РФ.

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