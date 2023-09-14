568 дней войны: Россияне не хотят так просто сдаваться

В войне, которую в феврале прошлого года против Украины начала страна-агрессор РФ, ситуация на фронте меняется очень динамично.

Об этом 13 сентября в эфире национального телемарафона сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, видеозапись опубликована на YouTube-канале «Факти ICTV».

«У нас горячо. Так бывает, что сегодня мы сказали, что зашли в определённый населённый пункт, а к вечеру там может очень существенно измениться ситуация», – подчеркнула Маляр.

По её словам, в целом на юге сейчас наблюдается тенденция по продвижению ВСУ.

«На этих направлениях, где есть успехи, мы закрепляемся на рубежах. Но если говорить, например, об освобождённых населённых пунктах, конечно, россияне не хотят так просто сдаваться. Если мы Работино (Запорожская область, — ред.) взяли под контроль, то вокруг, или на военном языке «в районе Работино», идут серьёзные бои, – отметила Маляр. – Поэтому там вокруг продолжаются бои, но вместе с тем, есть продвижение».

В то же время, как указала замглавы Минобороны, на востоке Украины обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке Донецкой области. Оккупанты увеличили там количество обстрелов и начали штурмы, добавила Маляр.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 14 сентября, «на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады и наносить успешное поражение по тылам противника».

Одесса News информировала, что Министерство обороны России заявило 13 c ентября об атаке крылатыми ракетами на судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе, в результате которого повреждены два корабля.

На главном фото Оперативного командования «Юг» боец 22-1 отдельной механизированной бригады.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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