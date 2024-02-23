В Одессе выступит органист из Нотр-Дама

24 февраля органный концерт Жана-Мари Леруа состоится в Реформатской пресвитерианской церкви.

Жан-Мари Леруа – органист, дирижёр и преподаватель, является органистом Notre Dame deNazareth в Париже. Регулярно выступает во многих странах от Испании до Тайваня, всегда вызывая восхищение у слушателей. В Украине французский органист дал более 50 концертов.

В репертуаре маэстро Леруа произведения от эпохи барокко до современных композиторов, в том числе украинских. В программе концерта произведения Любека, Баха, Боэля, Листа, Мендельсона, Видора, Лангле, Дычко, Форе, Леруа.

Жан-Мари Леруа – горячий сторонник Украины, её культуры, традиций и борьбы.

Завершит программу концерта импровизация месье Леруа, посвящённая памяти Василия Слипака, Героя Украины.

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов 150 гривен. Их можно приобрести здесь.

Адрес: ул. Пастера, 62.

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