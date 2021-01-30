Декоративная штукатурка от Elf-decor сделает Вашу квартиру стильной и изысканной

Характер человека узнают по его обуви, а вот его жильё — по отделке стен.

Декоративные покрытия и штукатурки от компании Elf Decor™ позволят сделать Ваше жильё оригинальным, современным, стильным.

Декоративная штукатурка эльф, или попросту — декоративка – это специальный материал для отделки стен, открывающий новые возможности для ценителей комфортного модного жилья. Огромный выбор фактур даёт возможность создавать различные эффекты, например прожилки натурального мрамора, переливы шёлк, серебристость металла…

На сайте Elf-decor.com можно найти дилера и недорого купить декоративную штукатурку непосредственно от производителя, а, значит, гораздо дешевле, более того, с доставкой прямо в вашу квартиру. Здесь, ознакомившись с каталогом, вы сможете легко и просто подобрать оптимальный вариант, узнать цену декоративной штукатурки, получить квалифицированную консультацию специалиста.

Чем хороша декоративная штукатурка, каковы её преимущества?

Во-первых, долговечность — средний срок службы декоративного покрытия – 30 лет, в то время как привычные обои требуют переклейки раз в 10-15 лет.

Во-вторых, красота и аккуратность. Стена, отделанная декоративной штукатуркой, позволяет наносить на неё узоры любой сложности, смотрится модно и классно.

В-третьих, в простоте ухода, ведь декоративная шпаклёвка легко очищается и даже моется; в высокой стойкости к механическим воздействиям и различного рода царапинам.

Кроме того, нужный вам вариант можно найти в подходящем для вас ценовом диапазоне – от бюджетных вариантов до премиального сегмента облицовочных материалов.

Более того, декоративная штукатурка — универсальна в применении: раствор можно наносить на любой тип поверхности, будь то металл, бетон, дерево или кирпич.

Особо важным преимуществом является натуральный состав декоративной штукатурки, без токсичных компонентов. Следовательно, материал со спокойной душой можно использовать в детской комнате. В его состав входят камешки, кварцевый песок и другие компоненты, придающие составу определённую структуру. А это позволяет мастеру создавать различные узоры. Есть ещё фактурная декоративная штукатурка, которая отличается мелкой зернистостью и пластичностью, а узор можно сделать с помощью щётки, губки, валика с трафаретным рисунком.

Декоративная штукатурка выполняется и снаружи помещения. Она обладает повышенной устойчивостью к влажности, ультрафиолету, перепадам температуры, не выгорает на солнце, не раздувается во время дождя или снега.

Что немаловажно — все покрытия изготовлены cогласно европейским стандартам качества.