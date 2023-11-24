В Одессе от ул.Багрицкого до Фонтанской дороги проложат более 2 км водопровода

В Одессе на Люстдорфской дороге проводятся подготовительные работы по реализации проекта «Строительство магистральных сетей водопровода от ул. Багрицкого до Французского бульвара в г. Одессе».

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», в рамках первой очереди планируется проложить 2146 метров нового полиэтиленового трубопровода от ул. Багрицкого до Фонтанской дороги.

Отмечается, что работы на этом участке планируется завершить до 10 декабря с возобновлением дорожного покрытия.

Одесса News информировала, что в связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в Одессе до 31 декабря 2023 года продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска.

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