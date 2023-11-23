Возле Одесского худмузея высадили деревья в память о погибшем Борисе Айзенберге

В Одессе у входа в художественный музей высадили ливанские кедры из питомника погибшего на войне ландшафтного архитектора и художника Бориса Айзенберга.

Об этом в Facebook сообщили в Одесском художественном музее.

«В холодный двор музея всё больше возвращается жизнь — семья художника Бориса Айзенберга помогла с этим. Сегодня они привезли и высадили во дворе деревья из питомника Бориса», — говорится в сообщении. Саженцы ливанского кедра в музей привёз отец погибшего героя.

В музее отметили, что это не первые растения Бориса, украшающие территорию ОХМ. Друг Бориса Айзенберга, эколог Владислав Балинский рассказал, что высадка кедров во дворе музея была давней задумкой погибшего художника.

«Тогда Борис просто заставил меня нарисовать в воображении вот эту картинку – высокие колонны художественного музея и по бокам два красавчика-великана стройных ливанских кедров», — пишет Балинский.

Одесса News информировала, что Борис Айзенберг ушёл добровольцем на фронт. Художник воевал в составе четвёртого стрелкового батальона 28-й отдельной мехбригады имени рыцарей Зимнего похода. Его жизнь трагически оборвалась в Донецкой области 13 июля 2023 года. В мирной жизни Борис сажал деревья, занимался строительством и даже на фронте собирал гербарий и рисовал акварелью. Цветы, увиденные в бахмутской степи, Борис Айзенберг рисовал на крышках боекомплектов. Он погиб, спасая подчинённого солдата, но память о нём живет в его работах, представленных на выставке в ОХМ из цикла «Языки войны» «Цветы за отвалами».

Фото: Одесский худмузей, Владислав Балинский/Facebook

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