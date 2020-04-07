Одесситы и в карантине занимают активную жизненную позицию

Одесситы пытались остановить строительство жилкомплекса с названием «La Mer» на склоне 13-ого Фонтана, которое, несмотря на запрет суда и карантин, ведёт ударными темпами фирма «Интергал» (дочернее предприятие компании «Интеграл-Буд»).

Как сообщает Думская, группа общественников и местных жителей попыталась остановить эту и несколько соседних строек.

Адвокат, который представляет интересы жилищного кооператива «Трудовой отдых», расположенного над стройплощадкой, заметил, что в прошлую пятницу Одесский окружной административный суд остановил строительные работы на участке «Интергала» и сказал, что все стройки в этом месте незаконны, поскольку капитальное строительство в 100-метровой полосе от уреза воды запрещено Водным и Земельным кодексами Украины.

Отмечается, что сегодня в отношении должностных лиц компании «Интеграл-Буд» открыто три уголовных производства: по статьям о мошенничестве, самоуправстве и служебном подлоге.

Митингующие два часа общались с охранниками и прорабами стройки, но безуспешно. Сотрудники полиции, которые дистанцировались от проблемы, и даже не реагировали на пребывание большого количества людей без средств индивидуальной защиты.

Акция завершилась тем, что строители продолжили работы, а общественники и местные жители разошлись по домам.

Как сообщала Одесса News, в сентябре прошлого года мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против застройки склонов, инициировал проверки законности строек, их соответствие нормам и возможностям инфраструктуры. Мэр сказал, что это прежде всего касается ситуации на 13-й станции Фонтана.

Фото: Думская