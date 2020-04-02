В мире инфицирован почти миллион людей, празднование Пасхи отменяется

Общее количество подтверждённых случаев коронавируса Covid-19 в мире 936 170.

Об этом сообщает Worldometer состоянием на 8.00 2 апреля.

Как отмечается, в мире насчитывается 47 249 умерших, 194 578 человек выздоровел.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США — 215,3 тыс. Второе место занимает Италия, где инфицированы свыше 110 574 человек, третье — Испания (104 118).

По расчётам ВОЗ, на днях количество летальных случаев вследствие коронавируса в мире может достичь отметки 50 тысяч, а число больных — увеличиться до миллиона, сообщает BBC.

«В мире в течение ближайших нескольких дней будет насчитываться миллион подтвержденных случаев и 50 тысяч смертей», — сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус.

По его словам, он «глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением» коронавирусной инфекции.

В Италии на католическую Пасху (12 апреля — ред.) граждан призывают оставаться дома, так как пандемия коронавируса в стране ещё не преодолена, сообщает агентство ANSA. «Идти в церковь на Пасху? Конечно, нет». Мы должны и далее оставаться дома, уважать социальное дистанцирование, которое ведёт нас к положительным результатам», — отметили в Службе гражданской обороны Италии.

В Германии меры по ограничению контактов между людьми, введённые в этой стране 22 марта, в ближайшее время смягчены не будут, о чём заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Пандемия не признаёт праздников… Думать об ослаблении мер рано», — сказала канцлер.

Она попросила людей отпраздновать Пасху в кругу самых близких, с теми, с кем они делят одно помещение, воздержаться от поездок и посещений, в том числе родственников.

Руководители государства и земель единодушно решили, что ограничения не будут сняты как минимум до 19 апреля включительно.

По данным Worldometer, число инфицированных в ФРГ достигает 77 981 человека (что почти на 6 тысяч больше, чем накануне).

В Великобритании сообщили об отмене Уимблдонского турнира-2020, организаторы которого не заинтересованы проводить соревнования при пустых трибунах или переносить его на осень. 134-й розыгрыш турнира стартует 28 июня следующего года, сообщает официальный сайт турнира.



В своей истории Уимблдон (главное теннисное соревнование на травяных кортах) отменяли только во время двух мировых войн в периоды 1915-18 и 1940-45 годов.

Как сообщала Одесса News, по данным Worldometer на 8 утра 2 апреля в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19. В Одесской области — 14.